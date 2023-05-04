Sakarya'da çiftlikte çıkan yangında 10 bin tavuk telef oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da: Pahalılığı yine biz aşarız

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çiftlikte çıkan yangında 10 bin tavuk telef oldu.

Uzunalan Mahallesi'nde Rıdvan Yaşar'a ait tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çiftlik sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen kümesteki 10 bin tavuk telef oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.