Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada, aralarında yabancı uyruklular ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar katılmazken avukatlar salonda hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezalandırılmasını, 5 sanığın beraatini ve firari 3 sanığın dosyasının ayrılmasını istedi.

Sanık avukatları, esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamını, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında yabancı uyruklular ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 19 kadın sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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