Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Sakarya'da konuştu:

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SAKARYA (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Millet İttifakı olarak en temel düşüncemiz, seçim sürecinin suhuletle sonuca ermesi ve millet iradesinin net şekilde sandığa yansımasıdır." dedi.

Partisinin Sakarya İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Uysal, iktidarın seçim vaatlerini eleştirdi, 6 siyasi partiyi bir araya getiren saiğin Türkiye'nin demokrasi özlemi olduğunu ifade etti.

Uysal, sandığa giren her bir oyun sonuca tekabül etmesi için tüm güçleriyle çalışacaklarını vurgulayarak, "Millet İttifakı olarak iddiamız, sadece iktidar değişikliği değildir. Türkiye'nin yeniden demokrasisine, hukukuna, eğitim sistemine, ekonomisine bu çağın icap ettiği derinliği katacak, Türkiye'yi kendi kudret kapasitesine eriştirecek, yeniden bu ülkeyi sadece üreten değil aynı zamanda refahını arttırabilmek adına küresel iklim şartlarında yurt dışından refah transferi edecek ülke haline getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlere kısa süre kaldığını anımsatan Uysal, "Millet İttifakı olarak en temel düşüncemiz, seçim sürecinin suhuletle sonuca ermesi ve millet iradesinin net şekilde sandığa yansımasıdır." diye konuştu.

Uysal, yabancılara mülk satışı ve iktidarın sığınmacı politikasını eleştirerek, iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıların kendi yurtlarına dönmeleri için var güçleriyle çalışacaklarını anlattı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmasına ilişkin soru sorulması üzerine Uysal, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hangi düşünceye sahip olursa olsun oy verme haklarının bulunduğunu söyledi.

Demirtaş'ın siyasi çizgisi ve düşüncesinin kendisini bağladığına işaret eden Uysal, şunları kaydetti:

"Biz ölçüleri bulunan Millet İttifakı olarak, milletimizle paylaştığımız programlarımız ortadadır. Cumhuriyetin varlık sebebi olan değerler, ülkenin bütünlüğü, terörle mücadele tüm alanlarda Türkiye'nin yeniden büyük güç haline gelmesi için ortaya koyduğumuz politikalar metni, bütün bunlara referanstır. Farklı düşüncelerdeki insanlar, farklı adayları destekleyebilir. Demirtaş da böyle açıklama yapmış. Bu, bizim terörle mücadeleyle, PKK'yla veya Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili farklı düşündüğümüz siyasi partilerle ilgili tutumlarımızı asla ve kata değiştirmez."

Uysal, kentteki programları kapsamında Sakarya Muhtarlar Federasyonu ve Demiryol-İş Adapazarı Şubesi'ni de ziyaret etti.

Kent merkezinde Çark Caddesi, Dar Sokak ve Uzun Çarşı'yı gezen Uysal, esnafla sohbet etti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ziyaretlerinde Uysal'a, Millet İttifakı'nda bulunan partilerin il başkanları ve milletvekili adayları ile partililer eşlik etti.

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