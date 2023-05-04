Sakarya'da trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü defnedildi

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölen sürücü Nihat Çakıl, toprağa verildi.

Kaza sonrası otopsi işlemleri tamamlanan sürücü Çakıl'ın cenazesi Batakköy Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürülen Çakıl'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrasında aile mezarlığına defnedildi.

D-140 kara yolu Balbalı kavşağında Nihat Çakıl idaresindeki 54 AHV 002 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek 54 EL 900 plakalı otomobille çarpışmış, kazada otomobillerdeki sürücü Çakıl ile Murat Yılmaz, Hacer ve eşi İbrahim Tunca ölmüş, Tunca çiftinin çocukları Burak Tunca, ağır yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.