Sakarya'da bir doktor tartıştığı hasta yakını tarafından darbedildi

SAKARYA (AA) - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) bir hasta yakını, tartıştığı doktoru dövdü.



SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde tedavi gören bir hastanın yakını doktorla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bir doktor, hasta yakını tarafından darbedildi.



Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle yatıştırılan olayda dişi kırılan doktor, hasta yakınından şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince karakola götürülen hasta yakını ile sağlık çalışanlarının ifadesine başvuruldu.

- "Davanın takipçisi olacağız"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, doktorun darbedilmesini kınadı.

Saldırıya maruz kalan doktoru arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Öğütlü, adli sürecin başlatıldığını kaydetti.

Sebebi ne olursa olsun sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini aktaran Öğütlü, "Davanın çok sıkı bir şekilde takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bir kez daha bildirerek, görevi başında saldırıya uğrayan doktorumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiliyoruz." ifadelerini kullandı.



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