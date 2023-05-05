Sakarya'da tarihi eser niteliğinde altın ve gümüş sikke ele geçirildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 altın, 56 gümüş sikke ile 2 yüzük ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Bilecik istikametten Sakarya'ya gelen bir araçta kaçak tarihi eserlerin olduğu bilgisine ulaştı.

D-650 kara yolu Karapınar Mahallesi mevkisinde bir otomobilin park halinde olduğunu fark eden jandarma ekipleri, yaptıkları aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 altın sikke, 56 gümüş sikke ve 2 yüzük buldu.

Eserlerin, Sakarya Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü M.C.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



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