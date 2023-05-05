Sakarya'dan deprem bölgesine 50 konteyner gönderildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile Hatay'da kurulumu devam eden "Kardeşlik Kenti" ve "Kardeşlik Çarşısı" için hazırlanan 50 konteyner yola çıkarıldı.

Depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta kurulacak 50 dükkanlı "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kardeşlik Çarşısı" için 10, İskenderun'da inşa edilecek 250 konteynerlik "Kardeşlik Kenti" için de 40 konteyner daha hazırlandı.

Konteynerlerin bölgeye gönderilmesi dolayısıyla Arifiye Garı'nda düzenlenen programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, depremin ardından devlet ve millet olarak omuz omuza birçok çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.

Yüce, bu çalışmalarda depremzedelerin yaralarına merhem olmak için çaba gösterdiklerini, devletin deprem bölgesini imar ettiğini, depremzedelere destek olduğunu kaydetti.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için seferber olduklarını belirten Yüce, bu konuda kendilerini destekleyenlere teşekkür etti.

Yüce, İskenderun'da konteyner kent kurulumu yaptıklarını, içinde çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, basketbol sahası, çamaşırhane, rehabilitasyon merkezi ve veteriner hizmeti verebilecek konteyner bulunduğunu dile getirerek, "250 konteynerlik bir site kuruyoruz. 164 tanesini göndermiştik bugün de 40 tane daha gidiyor. Tekrar konteyner gönderip oradaki çalışmaları tamamlayacağız." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta 50 konteynerlik bir iş merkezi kurulumunun sonuna geldiklerini belirten Yüce, "Geçtiğimiz günlerde bu iş merkezinin 40 dükkanını göndermiştik. Bugün ise kalan 10 dükkan konteyneri Maraş'a uğurluyoruz. Kurduğumuz bu gönül köprüsüyle afeti yaşayan kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve normal hayatlarına dönmelerini sağlamak için çalışmalarımıza gündüz gece devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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