Sakaryaspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti

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SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Pazar günü evinde karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı.

Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sakaryaspor ile Pendikspor, 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Oynadığı 34 maçta 19 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Sakarya temsilcisi, topladığı 59 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

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