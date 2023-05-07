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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adapazarı İmam Hatip Lisesi Mezunlar Günü programına katıldı:

AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adapazarı İmam Hatip Lisesi Mezunlar Günü programına katıldı:

SAKARYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, imam hatip okullarının varlığı ve devamlılığının, din, toplum ve gelecek açısından büyük önem arz ettiğini belirterek, "İmam hatip okulları birer ilim, hikmet ve sanat öğretim merkezleri olduğu kadar aynı zamanda şahsiyet ve irfan mektepleridir." dedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen Adapazarı İmam Hatip Lisesi Mezunlar Günü'ne katılan Erbaş, bir milletin varlığını devam ettirecek en temel unsurun, iyi yetiştirilmiş, donanımlı, ahlaklı ve erdemli nesiller olduğunu söyledi.

Erbaş, eğitimin, bir milletin gelecek tasavvurunun ve hürriyet arzusunun odağında yer aldığını vurgulayarak, din eğitiminin ise insanın yaratıcı, toplum ve çevre ile olumlu ilişkiler kurmasını temin eden çok önemli bir idealin ifadesi olduğunu anlattı.

Yapısı, müfredatı ve mezunlarıyla yakın tarihte Türkiye'nin temel taşlarından olan imam hatip okullarının büyük değer ifade ettiğini dile getiren Erbaş, "Bu okulların varlığı ve devamlılığı, din, toplum ve gelecek açısından büyük önem arz etmektedir. İmam hatip okulları birer ilim, hikmet ve sanat öğretim merkezleri olduğu kadar aynı zamanda şahsiyet ve irfan mektepleridir. Dolayısıyla aziz milletimizin imam hatip okullarına teveccühünün sebeplerini doğru tespit etmemiz gerekir. İmam hatiplere gönül verenlerin nasıl bir gelecek için gayret sarf ettiklerini, nasıl bir nesil için çaba harcadıklarını iyi anlamamız gerekir." diye konuştu.

Erbaş, imam hatip okullarının iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan ve adaleti zulümden ayırt edebilen, bütün yaratılmışlara muhabbet besleyen, çevresine merhamet hissiyle, koruma duygusuyla yaklaşabilen nesil yetiştirme idealinin sonucu olduğuna değinerek, "Bu okullar, geçmişini iyi bilen, yaşadığı zamanın farkında olan, yarına umutla bakabilen, büyük idealleri olan ama bu ideallerin peşinde koşarken başkalarının haklarını, zarafeti ve saygıyı asla ihmal etmeyen bir nesil yetiştirme mefkuresinin tezahürüdür." dedi.

İmam hatip okullarının gayesinin, hayatı anlamlı kılan mukaddes değerlerle, hayatı kolaylaştıran bilimsel gelişmeleri birlikte öğrenen ve öğrendiklerini insanlığa hizmete dönüştüren nesil yetiştirmek olduğunu ifade eden Erbaş, Allah'a imanı, aileye sadakati, vatana-millete hizmeti, insanlığa saygıyı, çevreye ve tabiata duyarlılığı merkeze alan bilgi, hikmet ve güzel ahlakla yoğrulmuş nesil inşa etmeye çalıştıklarını söyledi.

Erbaş, kendisinin ve 4 çocuğunun da imam hatip neslinin ferdi olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"İmam hatipliler, maalesef bu ülkede bir dönem çok büyük zorluklar yaşamıştır. Ötekileştirme politikalarına, psikolojik baskılara maruz kaldı. Haklarından mahrum bırakılmışlardır. Medeni cesareti kırılmak istenmiştir. İmam hatip nesli olarak zor zamanlarda bile vatanına, milletine, devletine ve değerlerine hizmetten geri durmadık. Bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Hiçbir zaman hainlerin safında yer almadık. Yakın tarihimiz buna şahittir."

Gençlere seslenerek tavsiyelerde bulunan Erbaş, kendisinin de Adapazarı İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğunu anımsattı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER) Başkanı Yahya Bakır'ın da konuşma yaptığı program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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