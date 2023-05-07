Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Turgut Doman, Bersan Duran, Burak Cansız
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes (Dk. 15 Ümit Kurt), Kasongo, Burak Süleyman (Dk. 78 İbrahim Has), Donkor, Nalepa (Dk. 90+2 Miloseviç), Hakan Yavuz, Roshi, Grechyshkin (Dk. 78 Dimitrov), Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım (Dk. 78 İsmail Erdoğan)
Pendikspor: Burak Öğür, Hasan Hatipoğlu (Dk. 46 Tarık Tekdal), Regattin, Ali Han Tunçer (Dk. 46 Erhan Kara), Berkay Sülüngöz, Aosman (Dk. 61 Oltan Karakullukçu), Hasan Kılıç, Rosario, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Ahmed Ildız)
Goller: Dk. 20 Burak Süleyman, Dk. 23 Mesut Özdemir (kendi kalesine), Dk. 45 Hakan Yavuz (Sakaryaspor), Dk. 73 ve 84 Oltan Karakullukçu (Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Çağlayan Menderes, Dk. 90+2 Donkor (Sakaryaspor)
SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında sahasında konuk ettiği Pendikspor'u 3-2 yendi.