Futbol: Spor Toto 1. Lig

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Turgut Doman, Bersan Duran, Burak Cansız

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes (Dk. 15 Ümit Kurt), Kasongo, Burak Süleyman (Dk. 78 İbrahim Has), Donkor, Nalepa (Dk. 90+2 Miloseviç), Hakan Yavuz, Roshi, Grechyshkin (Dk. 78 Dimitrov), Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım (Dk. 78 İsmail Erdoğan)

Pendikspor: Burak Öğür, Hasan Hatipoğlu (Dk. 46 Tarık Tekdal), Regattin, Ali Han Tunçer (Dk. 46 Erhan Kara), Berkay Sülüngöz, Aosman (Dk. 61 Oltan Karakullukçu), Hasan Kılıç, Rosario, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Ahmed Ildız)

Goller: Dk. 20 Burak Süleyman, Dk. 23 Mesut Özdemir (kendi kalesine), Dk. 45 Hakan Yavuz (Sakaryaspor), Dk. 73 ve 84 Oltan Karakullukçu (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Çağlayan Menderes, Dk. 90+2 Donkor (Sakaryaspor)





SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında sahasında konuk ettiği Pendikspor'u 3-2 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.