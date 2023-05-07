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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakaryaspor-Pendikspor maçının ardından

AA

Sakaryaspor-Pendikspor maçının ardından

SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında sahasında Pendikspor'u 3-2 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, "21. hafta geldiğimizde 31 puanla 9. sırada olan bir takım aldık. Şu anda ligin bitmesine 2 hafta var, 62 puanımız var. 31 puan da biz toplamışız." dedi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, müsabakayı değerlendirmek istemediğini söyledi.

Taraftarlardan Ertuğrul Soner'in trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirten Taşkın, şöyle konuştu:

"Futboldan çok çok daha önemli şeyler var. Tabii ki insanlar galibiyet, coşku bekliyor ama maalesef ben çok maçın içinde değilim bugün, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Hiçbir şey futboldan daha değerli değil, keşke aramızda olsaydı da biz mağlup olsaydık. Bir tek şey söyleyeceğim, 21. hafta geldiğimizde 31 puanla 9. sırada olan bir takım aldık. Şu anda ligin bitmesine 2 hafta var, 62 puanımız var. 31 puan da biz toplamışız. Mesaj yerine gitmiştir inşallah."


- Pendikspor cephesi

​​​​​​​Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de ilk yarıdaki kötü ve dağınık oyunun bedelini maçı kaybederek ödediklerini dile getirdi.

Buraya geçen haftaki galibiyetin enerjisiyle geldiklerine değinen Özköylü, "İlk 2 şansımız için kazanabileceğimiz bir maç, bizi ilk 2’de tutma ihtimali çok yüksekti. İlk yarı tarif edilemeyecek şekilde enerjimiz düşüktü, kötü ve basit goller yedik, tepki veremedik. Maalesef beklentimin çok ötesinde kötü bir görüntü ortaya çıktı." diye konuştu.

Özköylü, ikinci yarıda yaptıkları değişikliklerle oyunu toparladıklarını, baskıyı kurduklarını anlatarak, "Her şeye rağmen 3-2'yi yakaladık. Kaleci Cihan'ın çıkardığı çok önemli pozisyonlar var. Yapılabilecek her şeyi ikinci yarıda yaptık. Siyahla beyaz gibi iki devre oynadık. İlk 2 şansımız oldukça azaldı. Bu noktada artık 3'üncülük adına yapabileceğimiz ne varsa kalan maçlarda onu değerlendireceğiz. En azından ligi 3'üncü bitirerek, direkt play-off finali oynama hakkını elde etmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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