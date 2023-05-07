Sakarya'daki silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Küpçüler Mahallesi'nde dün akrabalar arasında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A, A.A, M.A. ve G.A. savcılık sorgularının ardından salıverildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Y.A. ve E.A. tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere iki zanlı serbest bırakıldı.

Dün Küpçüler Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan Mutlu Ayhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, F.A ve Z.A. ise yaralanmıştı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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