Sakarya'da lise öğrencileri, çölyak hastalığına dikkati çekmek için mutfağa girdi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde lise öğrencileri, çölyak hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla glutensiz besin hazırladı.

Akyazı Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Mutfağa giren öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde çölyak hastaları için gluten içermeyen pizza, kurabiye, kek ve magnolia hazırladı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şeyda Tok, programda, Türkiye genelinde çölyak tanısı konan yaklaşık 152 bin hastanın bulunduğunu belirtti.

Tok, semptomları olmasına rağmen henüz tanı almayan hasta grubunun da bulunduğuna değinerek, "Amacımız, henüz tanı almamış kişiler için farkındalık oluşturarak tanı almalarını sağlamaktır." dedi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.





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