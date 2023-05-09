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MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Sakarya'da dernek ziyaretinde konuştu:

AA

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Sakarya'da dernek ziyaretinde konuştu:

SAKARYA (AA) - MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, "Türkiye'de basit iktidar muhalefet çekişmesinden değil, milli politikalar ekseninde Türkiye'nin yoluna devam edip etmemesinden bahsedilebileceği" değerlendirmesinde bulundu.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sakarya Genç Girişimciler ve İşadamları Derneğini ziyaret eden Bülbül, 4. olağan kurulda başkan seçilen Zafer Bekdemir ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Bülbül, konuşmasında, muhalefetin elverişli vasıta olarak kendini kullanıma sunduğunu ve Türkiye'nin kazanımlarını ortadan kaldırmaya azmetmiş kararlılıkla hareket ettiğini iddia etti.

"Ülkeye sözde bahar getireceklerini söyleyenlerin aslında Türkiye'yle hesaplaşmak isteyen odaklara hizmet ettiklerini" savunan Bülbül, devlet geleneği olan Türkiye'nin 15 Temmuz gibi bir travma yaşadığını anımsattı.

Bülbül, başarısız darbe girişiminin merkezindeki FETÖ'nün maşa olduğunu vurgulayarak, kumanda eden odak açısından değerlendirildiğinde PKK ile FETÖ arasında fark bulunmadığını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sürecinden bahseden Bülbül, "Sistem, yüzde 25-30'luk çoğunlukla bir partinin ya da koalisyonun iktidarda olup meşruiyetinin tartışılacağı zemin yerine, yüzde 50+1 ile doğrudan ve çok güçlü halk desteğine, hiç tartışmasız meşruiyete sahip çok rahat, kendine güvenen yönetim anlayışı için, yönetimde istikrarı temin etmek için değişti. Vadedilen şey, neticelendi." ifadesini kullandı.

Bülbül, Türkiye'nin, geçici hükümetler nedeniyle atması gereken birçok adımı, milli politikalarda alması gereken mesafeyi alamadığını anlatarak, "Bazı arkadaşlar, 'Ben muhalefeti destekliyorum, bana niye terörist diyorsunuz, benden terörist olur mu?' diyorlar. Tabii ki senden terörist olmaz, öyle bir şey demiyoruz ama terör örgütlerinin açıkça desteklediği, terör örgütünün politikalarını kendi politikası haline getiren anlayışın da bir şekilde tarif edilmesi lazım. Selçuk Bayraktar'ı, Selahattin Demirtaş kadar sevememiş yapıdan bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sorunun muhalif olan CHP'li ya da İYİ Partili vatandaşta olmadığına dikkati çeken Bülbül, şunları kaydetti:

"Herkesin tercihine saygı duyarız da sorun yönetenlerde ve onları kumanda eden yapıda, mesele bu. Bugün Türkiye'de basit iktidar muhalefet çekişmesinden değil, milli politikalar ekseninde Türkiye'nin yoluna devam edip etmemesinden bahsedebiliriz. Herkes her şeyin farkında. Kartlar açılmış HDP'si, terör odakları hepsi ortadadır. Bundan da Türkiye'ye hayır gelmesini kimse beklemesin. Seçimin birinci turda bitmesi, Meclis'te çoğunluğun elde edilmesi sonra derece önemlidir. Biz de bunun için gayret gösteriyoruz."

Bülbül'e ziyaretinde MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Serdivan İlçe Başkanı Yaşar Kara ve partililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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