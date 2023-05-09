Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Sakarya mitinginde konuştu:

SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz paraya pula talip değiliz. 85 milyonun sorunlarına talibiz ve o sorunları çözeceğiz. Parayla pulla çok çok şükür bir ilgimiz yok. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirtmeyeceğim." dedi.



Kılıçdaroğlu, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ülkeye iyiliği, sevgiyi, barışı, adaleti ve insan haklarını getireceğini söyledi.

Adaletsizliğe, haksızlığa uğrayanlara kapılarının açık olacağını anlatan Kılıçdaroğlu, büyük endişelerin ve ekonomi anlamda büyük sıkıntıların yaşandığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, 6 liderin görevinin, cumhurbaşkanı yardımcılarıyla ülkenin sorunlarını çözmek olduğunu aktararak, "Biz paraya pula talip değiliz. 85 milyonun sorunlarına talibiz ve o sorunları çözeceğiz. Parayla pulla çok çok şükür bir ilgimiz yok. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirtmeyeceğim. Ben bunu söylüyorum, onlar da söylesinler, neden demiyorlar." diye konuştu.

Devlet aklını ve devlette liyakati esas alacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, KHK'lılar, atanamayan uzman çavuşlar, memurlar, çiftçiler Türkiye'de kim hangi sorunu yaşıyorsa hepsini çözeceklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, bürokratik hayatının bir şeyler bulma amacıyla mercek altına alındığını savunarak, şöyle devam etti:

"Bulamazsın kardeşim. Kul hakkı yemedik, boğazımızdan aşağı haram lokma inmedi. Dolayısıyla 'Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmem' diye rahat söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Size şu sözü veriyorum ve altını çiziyorum. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım, hiçbir ayrım yapmadan. Kimseyi ayırmayacağım, ötekileştirmeyeceğim, kimseye kem gözle bakmayacağım, kimseye kin ve öfke duymayacağım. Tam tersine adalet neyi gerektiriyorsa öyle davranacağım çünkü artık bizim adalete, huzura, işe, aşa ihtiyacımız var."

- "Türkiye'nin kaderini gençler değiştirecek"

Türkiye'nin kaderini gençlerin değiştireceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek. İlk oyunu, demokrasi, adalet, hukuk, alın teri, Türkiye'nin zenginleşmesi için kullanacak ve bir otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştirecek. Bunun onuru sizlere, Türk gençlerine ait olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, 30 Aralık 2022'de Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş ile Diyarbakır'da 2001'de uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan dosyalarını kapattırmayacaklarını, kanlarının yerde kalmayacağını ifade etti.

İnsanların farklı görüşlerden olabileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bir yerde adaletsizlik varsa sonuna kadar üzerine yürüyeceğiz. Sinan Ateş, Ankara'nın göbeğinde vuruldu. Bugün yeni bilgiler de geldi. Şunu unutmayın, bir insanın görüşü farklı olabilir. Her birimiz aynı şeyi düşünmek zorunda değiliz ama hepimiz insanız ve aynı bayrağın altında yaşıyoruz, ülkemizi seviyoruz. Neden düşüncelerine katılmadı diye bir kişi katledilir. Buna izin vermeyeceğim. Gaffar Okkan'ın katillerini de Sinan Ateş'in katillerini de kulaklarından yakalayacağım ve adalete teslim edeceğim." ifadesini kullandı.

Depremzedelerden hiç para almadan evlerinin anahtarlarını teslim edeceklerini vadeden Kılıçdaroğlu, emeklilere 15 bin lira bayram ikramiyesi sözü verdiğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, basın özgürlüğü kadar değerli bir şey olmadığının altını çizerek, bir politikacının en çok eleştiriye ihtiyacı duyduğunu ve cumhurbaşkanı seçildiğinde en çok kendisinin eleştirilebileceğini sözlerine ekledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da konuşma yaptığı programda, Millet İttifakı'nın Sakarya milletvekili adayları tanıtıldı.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun otobüsü miting alanından ayrıldıktan bir süre sonra aracın arka kısmına taş atıldığı fark edildi. Yapılan incelemede taşı attığı belirlenen 16 yaşındaki bir genç, polis ekiplerince ifadesi alınmak karakola götürüldü.

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