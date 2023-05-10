Karadeniz sahillerindeki cankurtaranlar zorlu eğitimlerden geçiyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen cankurtaranlar, Karadeniz sahillerinde vatandaşların can güvenliğini sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, gazetecilere, 15 Haziran'da açılacak yaz sezonu hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Adayları sahil bölgesinin gençlerinden seçtiklerini anlatan Karaca, "İlk testte gençlerimizden 200 metre durmadan 5 dakikada serbest yüzmelerini istiyoruz. Daha sonra 15 metre su altından tek nefesle gitmelerini istiyoruz. 25 metre yüzüp 3 metreden 50 kiloluk mankeni çıkarmalarını istiyoruz, daha sonra da 25 metre çekmelerini." diye konuştu.

Karaca, bu sürecin sadece ön eleme olduğuna dikkati çekerek, "Ön elemeyi geçen cankurtaranları 1-2 haftalık eğitimlere alıyoruz. Eğitimler tamamlandıktan sonra da cankurtaranlarımız Allah'ın izniyle 15 Haziran'da sahillerimizde hizmete başlıyor." dedi.

Cankurtaran başvuru sayısının yüksek olduğunu ve içinden elenenlerin olacağına işaret eden Karaca, duruma göre adaylardan tekrar testi isteyebildiklerinden bahsetti.

Karaca, çeşitli bölge ve kentlerden başvuru yapıldığını, bekledikleri sayı çıkmazsa tekrar yeni adayları teste çağıracaklarını belirterek, "15 Haziran'a kadar bunu tamamlamış olacağız. Karasu bölgesinde 14 kişi, Kocaali bölgesinde 20 kişiye yakın alınacak. Kadınlar havuzuna 2 personel, Kaynarca'ya da 2 kişi alınacak." ifadesini kullandı.

İstenilen performans alınamaz ise yeni arayışa gireceklerine değinen Karaca, şöyle devam etti:

"Zorlu parkur olması gerekiyor. Karadeniz sahilinde çalışmak gerçekten zor. Herkesin yapabileceği iş değil. Öncelikle kendi cankurtaranlarımıza güvenmemiz gerekiyor. Gözümüzün arkada kalmaması için onların ne seviyede olduklarını görmek için burada test yapıyoruz. Asıl eğitim başladıktan sonra birebir suyun içinde yaşanan boğuşmalardan karada yapılacak ilk yardıma, kalp masajından suni teneffüse kadar arkadaşlar sezona hazır şekilde girecek. Bu sene sezona çok profesyonel girmeyi düşünüyoruz."

Eğitmen Yusuf Serdar Aldanmaz da cankurtaranları sezonda etkin ve verimli çalıştırabilmek için havuzda sezon öncesi seçme niteliğinde test yaptıklarını aktardı.

Adayları, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu yönergesi doğrultusunda açılan kurslara dahil ederek sezona hazırlamaya çalıştıklarını anlatan Aldanmaz, "Sahillerimizde çalışan personelin nitelikli eğitim alabilmesi için bu testleri geçmesi gerekiyor. Bu testleri tamamladığı zaman gözümüz arkada kalmadan personelimizi Karadeniz sahilinde çok rahat şekilde çalıştırabiliyoruz." ifadesini kullandı.





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