Marmara Bölgesi okul sporları güreş müsabakaları Akyazı'da yapıldı

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SAKARYA (AA) - Marmara Bölgesi okul sporları güreş müsabakaları Akyazı'da gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyona, Zonguldak, Balıkesir, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Çanakkale ,İstanbul, Kütahya, Düzce, Edirne, Eskişehir, Yalova, Kırklareli, Kocaeli, Manisa ve Sakarya'dan 470 sporcu katıldı.



Üç süren organizasyon, "Yıldızlar", "Gençler A" ve "Gençler B" kategorilerinde yapıldı.

Dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri takdim edildi.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun, "Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiğimiz ilk ulusal turnuvadan dolayı çok mutluyuz. Birbirinden yetenekli genç güreşçi kardeşlerimiz bizlere ve sporseverlere nefesleri kesen, heyecan dolu maçlar izletti." ifadelerini kullandı.



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