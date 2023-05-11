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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atış Şirketler Grubu, fonlarla yatırımcı çekmeyi hedefliyor

AA

Atış Şirketler Grubu, fonlarla yatırımcı çekmeyi hedefliyor

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Atış Şirketler Grubu, geliştirdiği fon sistemiyle dünya genelinde Türkiye'ye yatırımcı çekmeyi amaçlıyor.

Gayrimenkul geliştirme projeleri yürüten Bursa merkezli Atış Şirketler Grubu, son kullanıcıya ulaşmak için hayata geçirdiği "Gayrimenkul Yatırım Fonu" ile yatırımcılara avantajlar sunuyor.

Yaklaşık 7 yıldır mevzuatı bulunan sisteme giren yatırımcılar, tapu masrafı, kurumlar vergisi istinası ve kira vergisi muafiyeti imkanına sahip oluyor.

- "Gayrimenkul yatırım ortaklığı fonları satışını hareketlendirmek istiyoruz"

Atış Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Atış, AA muhabirine, tek bir dünyanın olduğunu belirterek, yapılan her işte toplumsal faydanın ön planda tutulması gerektiğini söyledi.

Küreselleşen dünyada olayların artık gezegenin diğer ucundaki insanları kolaylıkla etkileyebildiğine işaret eden Atış, yapılan her işin uluslararası düzeyde düşünülmesinin öneminden bahsetti.

Atış, yaklaşık 10 yıldır dünya genelinde 90 proje geliştirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu alanda sürdürülebilirliği sağlamak ve yabancı sermayeyi ülkemize nasıl daha sağlıklı şekilde getiririz diye gayrimenkul yatırım fonları kurmaya karar verdik. 7 yıldır ülkemizde mevzuatı olan bir sistem, bütün dünyada geçerliliği olan. Ülkemizde bu iş finansal aracılar olduğu için tabana yayılmamıştı.

Biz bunu son kullanıcıya anlatıp, emlak gayrimenkul yatırımı yerine gayrimenkul yatırım ortaklığı fonları satışını hareketlendirmek istiyoruz. Bununla alakalı yurt içinde aktif 12 şubemiz var. Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım fonunu kurduk, Türk lirası kira getirili. Yaklaşık 12 yılda kendini amorti eden bir sistem."

Atış, gayrimenkul yatırımlarında tüketicilerin bazen 25-30 yılda geri dönüş sağlayamadıklarını kaydetti.

Gayrimenkul Yatırım Fonu sistemiyle taşınmazın merkezi kayıt kuruluşuna (fon şirketi) devredildiğinden bahseden Atış, sistemin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve farklı kurumlar vasıtasıyla kontrolünün sağlandığını için güvenli bir yatırım aracı olduğunu ifade etti.

- "14 ülkede bu işi şubeleştiriyoruz"

Türkiye'de sistemin desteklenmesinin en büyük avantajlardan olduğunu belirten Atış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem gelir vergisinden hem KDV'den muaf bir sistem. Global dünyada büyük şirketler fon yatırımı yapıp fon yatırımıyla piyasadan çıkmak istiyor. Çıkış planı olmayan bir işe kimse para yatırmak istemiyor. Bu sebeple de 14 ülkede bu işi şubeleştiriyoruz. Nasıl ülkemizde bu iş SPK'ya (Sermaye Piyasası Kurulu) tabi çalışıyorsa dünyanın her ülkesinde bu iş SPK benzeri kurumlara tabi.

Global ölçekte fintek yatırımlarımızla da çok hızlı alınabilir satılabilir ürün haline getirme çabasındayız. Uluslararası pazarda yatırım sepetlerine sokmak istiyoruz. Hem küçük yatırımcılar için tapu alım satım masrafının olmaması hem kurumlar vergisi istisnası olması hem de kira getirisine vergi alınmıyor olması, sistemi şu an için piyasadaki en avantajlı yatırım modeli haline getiriyor."

Atış, blok yatırım almak yerine tabana yayılmış yatırımların her zaman kurumlar ve kişiler için daha mantıklı olduğunu da hatırlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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