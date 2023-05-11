Akyazı'da 84 ünite kan bağışlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Kan Bağışı Haftası kapsamında 84 ünite bağış yapıldı.

Kızılay Akyazı Şubesince, Eyyup Genç Fen Lisesi öğrencilerinin desteği ile Gazi Süleyman Paşa Camisi önünde düzenlenen kampanyada 84 ünite kan toplandı.

İlçe Emniyet Müdürü İlhan Yıldırım da kan bağışlayanlar arasında yer aldı.

Akyazı Kızılay Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, gazetecilere, "Pandemi ile başlayıp, asrın felaketi deprem ile kan bağışı ihtiyacımız artmıştır. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır, bağış yapan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



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