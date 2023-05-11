Manisa'da maden ocağındaki toprak kaymasında ölen işçinin cenazesi Sakarya'da toprağa verildi

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SAKARYA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde yer üstü maden ocağındaki toprak kaymasında yaşamını yitiren işçi Fesih Acar, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün meydana gelen olayda hayatını kaybeden Acar'ın cenazesi, işlemlerin ardından eşinin memleketi Akyazı ilçesine getirildi.

Acar'ın cenazesi, Kuzuluk Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Kuzuluk Şose Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Acar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve eski milletvekili Recep Yıldırım katıldı.

- Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde 9 Mayıs'ta, Sarıkaya Mahallesi yakınlarında özel şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana gelmiş, kamyon ve iş makinelerindeki 4 çalışan toprak altında kalmıştı.

Mehmet Şeren, Mehmet Arslan ve Onur Topbaş mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarılmış, Fesih Acar (40) ise hayatını kaybetmişti.

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