Karapürçek'te trafik haftası etkinliği yapıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

"Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" sloganıyla Şehit Mehmet Selim Kiraz İmam Hatip Ortaokulu'nun önünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, "Dur yolda ben varım", "Sen dur yaşam durmasın", "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" ve "Öncelik hayatın öncelik yayanın" yazılı dövizler taşıdı.

Polislerin, sürücülere hafta kapsamında broşür dağıttığı etkinlikte öğrenciler, sürücülerden yayalara ve okul çıkışlarında çocuklara yol vermelerini istedi.

Etkinliğe, Kaymakam Hatice Rüveyda Kahraman Şıktaş, İlçe Emniyet Amiri Ali İhsan Bakırcı, İlçe Jandarma Komutanı Emre Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Doğramacı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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