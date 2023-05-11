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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Üniversitesi, final sınavlarına giremeyenler öğrencilere iki telafi hakkı verecek

AA

Sakarya Üniversitesi, final sınavlarına giremeyenler öğrencilere iki telafi hakkı verecek

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Senatosu, bahar dönemi final sınavlarına giremeyen öğrencilere iki telafi sınavı hakkı tanındığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Hamza Al başkanlığında toplanan SAÜ Senatosunun, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi final sınavlarına ilişkin öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine bir dizi ek karar aldığı belirtildi.

Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve hazırlık sınıfları hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle finallere gelemeyen ya da final sınavına girip başarısız olan öğrencilere iki ayrı zamanda telafi sınavı hakkı tanındığı aktarılan açıklamada, telafi sınavı hakkının, final sınavı sonrasında veya güz dönemi başlangıcında kullanılabileceği anlatıldı.

Açıklamada, 2023-2024 Güz Dönemi başında ek sınav hakkı verildiği için hiçbir öğrencinin ulaşım veya barınma mağduriyeti yaşamayacağına değinilen açıklamada, "Online yapılan vizelere ilaveten 1 online sınav/ödev hakkı daha verilerek final sınavlarının ağırlığı yüzde 70'den yüzde 60'a düşürülmüştür. Deprem mağduru olan öğrencilerimize gerekli kolaylık ve destek sağlanacaktır. Öğrencilerimizin konaklama ihtiyaçlarını karşılamak için yurtlarla görüşülmüş olup gerekli tedbirler alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

SAÜ Senatosundan daha önce yapılan açıklamada, bahar dönemi final sınavlarının 5-25 Haziran'da yüz yüze yapılacağı açıklanmıştı.

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