Sakarya'da yangın çıkan evde hasar oluştu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurudere Mahallesi Fatih Sokak'ta ikamet eden B.A'ya (85) ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Jandarma ekipleri, kundaklama şüphesiyle E.A'yı gözaltına aldı.

Yangın nedeniyle tek katlı evde büyük çapta hasar oluştu.

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