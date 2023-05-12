TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya'da konuştu:

AA

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisine yapılan zama ilişkin, "İlk defa TÜRK-İŞ'in tarihinde ne talep ettiysek tamamını aldık." dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya'da konuştu:

SAKARYA (AA) - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisine yapılan zama ilişkin, "İlk defa TÜRK-İŞ'in tarihinde ne talep ettiysek tamamını aldık." dedi.

TÜRASAŞ Eğitim Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Atalay, kamu işçileriyle ilgili güzel bir toplu sözleşmeye imza atıldığını söyledi.

Atalay, Türkiye'deki sorunları ülke gündemine taşıdığını, bunu yaparken emekli, memur ve işçi ayrımı yapmadığını belirterek, "Hepsine emekçi diye bakıyorum. 3600'ü, EYT'yi sabah akşam konuştum. Memurların kadrosunu sabah akşam anlattım. Geçiciyi konuştuk, taşeronları konuştuk." ifadelerini kullandı.

TÜRASAŞ'ta ilk kez yerli ve milli tren yapıldığına dikkati çeken Atalay, emeği geçenlere teşekkür etti.

Atalay, işçi temsilcileri olarak ülkenin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Kamu işçisine yapılan zama ve görüşme sürecine değinen Atalay, "İlk defa TÜRK-İŞ'in tarihinde ne talep ettiysek tamamını aldık. Yeni giren bir işçiye 15 bin lira, artı 15 refah payı. 45'in tamamını aldık. Yanlarla beraber baktığınız zaman ortalama 49'a gelen arkadaşlarımız var. Elhamdülillah, kazasız belasız çalışalım." diye konuştu.

Atalay, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere işaret ederek, "Kimi istiyorsanız oy verin. Umurumda değil benim ama ben teröre karşı arama mesafe koymaya devam ederim. PKK, bu ülkenin düşmanı, FETÖ bu ülkenin düşmanı. Sizin düşmanınız, benim düşmanım, alemin düşmanı. Ben sendikacıyım, işçiyim. Ama bu ülkede herkese eşit muamele yapmak lazım. Herkese adil davranmak lazım. Sağcı solcu ayırmıyorum. Sağcı da benim, solcu da benim. Adam vatan haini olmasın da bayrakla, Kur'an'la bir problemi olmasın ne istiyorsa onu yapsın. Hiç problem yok." değerlendirmesinde bulundu.

İşçilerin 2000'li yılların başında maaşını, ikramiyesini 2-3 ay sonra aldığını hatırlatan Atalay, hazinenin kapısına 20 yıldır gitmediğini anlattı.

Atalay, gelecek günlerde vergiyi sabitlemek ve taşeron meselesini ülke gündeminden komple silmek istediklerini kaydetti.

- "Şiddet diline fırsat vermeyeceğiz"

Türkiye'den, mazlumdan yana olmayı sürdüreceğinin altını çizen Atalay, hiç kimseyi ayırmadan işsizi, işçiyi kucaklamaya, işçinin ve ülkenin hukukunu korumaya devam edeceğini dile getirdi.

Sandıkta herkesin özgür iradesini ortaya koyacağını belirten Atalay, ancak terör örgütleriyle aralarına mesafe koymayanlarla mücadeleye devam etme çağrısında bulundu.

Seçim sürecinde herkesin konuşmalarında dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunan Atalay, "Herkesin ağızdan çıkanı kulağı duysun. Toplumu germesin, istediği yere oy versin. Her seçimden sonra kazanan diyor ki 'Demokrasi kazandı'. Kaybeden de 'Kedi girdi, trafo patladı.' diyor. Herkes gözünü dört açsın. Herkes adil oyunu kullansın. Seçimin ertesi sabahı işimize bakacağız, ülkeye sahip çıkacağız. Yani kimsenin provokatörlük yapmasına fırsat vermeyeceğiz. Kim geliyorsa bizim seçtiğimiz, bizim başımızın üstüne. Şiddet diline fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geyve'de yazlık evden hırsızlık şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Geyve'de yazlık evden hırsızlık şüphelileri yakalandı
Sakarya'da yangın çıkan evde hasar oluştu
YEREL HABERLER Sakarya'da yangın çıkan evde hasar oluştu
Sakarya Üniversitesi, final sınavlarına giremeyenler öğrencilere iki telafi hakkı verecek
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesi, final sınavlarına giremeyenler ...
Karapürçek'te trafik haftası etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Karapürçek'te trafik haftası etkinliği yapıldı
Manisa'da maden ocağındaki toprak kaymasında ölen işçinin cenazesi Sakarya'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Manisa'da maden ocağındaki toprak kaymasında ölen ...
Akyazı'da 84 ünite kan bağışlandı
YEREL HABERLER Akyazı'da 84 ünite kan bağışlandı
Sakarya'da İranlı çiftin öldürülmesine ilişkin dava sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya'da İranlı çiftin öldürülmesine ilişkin dava ...
Atış Şirketler Grubu, fonlarla yatırımcı çekmeyi hedefliyor
YEREL HABERLER Atış Şirketler Grubu, fonlarla yatırımcı çekmeyi ...
Yerli otomobil Togg Sakarya'da tanıtıldı
YEREL HABERLER Yerli otomobil Togg Sakarya'da tanıtıldı
Marmara Bölgesi okul sporları güreş müsabakaları Akyazı'da yapıldı
YEREL HABERLER Marmara Bölgesi okul sporları güreş müsabakaları ...
Karadeniz sahillerindeki cankurtaranlar zorlu eğitimlerden geçiyor
YEREL HABERLER Karadeniz sahillerindeki cankurtaranlar zorlu ...
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihar etmişti; cenazeleri memleketlerine gönderildi
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihar etmişti; ...
Sakaryaspor, 15 sezonun ardından Süper Lig için play-off oynayacak
YEREL HABERLER Sakaryaspor, 15 sezonun ardından Süper Lig için ...
Farklı türlerdeki şekerlerde mikroplastiğe rastlandı
YEREL HABERLER Farklı türlerdeki şekerlerde mikroplastiğe rastlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.