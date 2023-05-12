Sakarya'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'da okul ve gasilhaneden bilgisayar ve elektronik eşya hırsızlığına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Adapazarı ve Hendek ilçelerinde 6 okul ve 1 gasilhaneden bilgisayar ve elektronik eşya çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Sakarya Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından yapılan araştırmada iki şüphelinin kimliği tespit edildi.

Çaldıkları malzemeleri sattıkları belirlenen şüpheliler R.D. ve H.K, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilen çok sayıda televizyon, bilgisayar ve elektronik eşya okullara teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.