Sakarya'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla jandarma ekiplerince traktör sürücülerine reflektör dağıtımı gerçekleştirildi.



İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü "Reflektörü tak, görünür ol" kampanyası kapsamında Erenler Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, Ziraat Odası iş birliğinde Sarıcalar Mahallesi'nde 50 çiftçiye reflektör ve sarı flaşörlü çakar lamba dağıtımı dolayısıyla tören düzenlendi.

Reflektörlerin jandarma ekiplerince römorklara monte edilmesinden memnuniyet duyan çiftçiler, ayrıca TÜVTÜRK tarafından alana kurulan mobil araç muayene istasyonunda traktörlerini kontrol ettirdi.

Erenler Kaymakamı Günhan Yazar, AA muhabirine, Trafik Haftası dolayısıyla bütün sürücüleri güvenli sürüşe ve yaya önceliğine davet ettiklerini söyledi.

Trafik güvenliği anlamında güzel bir proje uyguladıklarını belirten Yazar, "Bugün traktörlerin önemli bir bölümünü reflektörle buluşturduk. 2023 sonuna kadar inşallah bütün traktörlerimizi reflektörle buluşturup daha güvenli sürüş, daha güvenli trafik anlamında başarıya ulaşmış olacağız." diye konuştu.

Erenler Belediye Başkanı Feyzi Kılıç da tüm sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Erenler'de 25 kırsal mahalle bulunduğunu aktaran Kılıç, "Ciddi manada traktör kullanımında kazaya sebebiyet vermemek için mücadele ediyoruz. Ne kadar faydamız olursa belediye olarak o kadar mutlu olacağız." dedi.



Jandarma astsubay çavuş Merve Geldursun ise traktör ve römorkların kazaya karışmasını engellemek amacıyla çalışma yaptıklarını dile getirerek, seyyar istasyonlarla da araçların muayenelerinin daha sağlıklı yapılmasını sağladıklarını kaydetti.



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