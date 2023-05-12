Sakaryaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

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SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında 16 Mayıs Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı.

Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sakaryaspor ile Gençlerbirliği, 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'da Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.

Oynadığı 35 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Sakarya temsilcisi, topladığı 62 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

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