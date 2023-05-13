GÜNCELLEME - Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İzmit Caddesi'nde Alaattin A. (21) idaresindeki 34 PH 0184 plakalı otomobil, gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Adile Balcı'ya (73) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Balcı, 3 metre yükseklikten yol kenarındaki inşaat alanına düştü. Çarptığı kadına yardım etmeye çalışan Alaattin A. da aynı yere düştü.

Bu sırada İsmail Ş'nin (22) kullandığı 41 JB 066 plakalı hafif ticari araç, Alaattin A'nın otomobil ve kazazedelere yardım için aracını park eden İrfan D. (22) yönetimindeki 54 SA 275 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, Adile Balcı, Alaattin A, Seval Ş. ve Sinem Ş. yaralandı.



Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Balcı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alaattin A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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