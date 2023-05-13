Sakarya'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 7 kişi, tedavi altına alındı.



Yaşar K. idaresindeki 54 ES 086 plakalı otomobil, Beldibi Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.