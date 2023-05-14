CHP Grup Başkanvekili Özkoç, oyunu Sakarya'da kullandı

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SAKARYA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Sakarya'da oy verdi.

Özkoç, annesi Gülser Özkoç ve Millet İttifakı'nda yer alan partilerin bazı il başkanlarıyla Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu'na geldi.

Sandık görevlileriyle selamlaşan Özkoç, oyunu 1060 numaralı sandıkta kullandı. Özkoç'un annesi Gülser Özkoç da oyunu verdi.

Engin Özkoç, oy kullanırken yaptığı açıklamada, "İnşallah ülkemiz, milletimiz, bayrağımız, inancımız için hayırlı, uğurlu olur." ifadesini kullandı.

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