Sakarya Valisi Kaldırım, oyunu kullandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.

Vali Kaldırım, eşi Berihan Kaldırım ile Adapazarı ilçesindeki Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu'na geldi.

Oyunu eşiyle 2035 numaralı sandıkta kullanan Kaldırım, sandık görevlileriyle tokalaşarak "kolay gelsin" dileklerini iletti.

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