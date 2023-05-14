İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır, oyunu Sakarya'da kullandı

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SAKARYA (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Sakarya'da oy verdi.

Dikbayır, eşi Nigar ile kızları Neşe ve Beste Dikbayır ile Hendek ilçesindeki Noksel İlkokulu'na geldi.

Oyunu eşiyle 1114 numaralı sandıkta kullanan Dikbayır, gazetecilere, uzun zamandır bekledikleri seçimin geldiğini söyledi.

Gözlemlediği kadarıyla seçimlere katılım oranının yüksek olduğunu belirten Dikbayır, "Devletimize, milletimize hayırlı olsun." dedi.

Dikbayır, Anneler Günü'nü de kutladı.

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