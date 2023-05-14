Türkiye sandık başında

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sürüyor.



İlçe merkezi ve mahallelerinde kurulan 28 sandıkta 5 bin 338 seçmen oy kullanıyor.



Oyunu Halk Eğitim Merkezi'nde kurulan 1013 nolu sandıkta kullanan Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, seçimlerin millet ve devlet için hayırlar getirmesini temenni etti.





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