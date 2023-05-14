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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Valisi Kaldırım'dan Anneler Günü mesajı

AA

Sakarya Valisi Kaldırım'dan Anneler Günü mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Anneler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Kaldırım, mesajında, yeryüzünde merhametin ve şefkatin yegane kaynağı, ilk öğretmen ve sığınacak ilk liman, emsalsiz sevgi ve sınırsız fedakarlığın timsali kıymetli annelerin, toplumların temelini oluşturan ailenin en önemli yapı taşlarından olduğunu belirtti.

Annelerin sevginin en kıymetlisini vermek için gayret gösterdiğini aktaran Kaldırım, "Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde önemli sorumluluk üstlenen, sevgi dolu yürekleriyle bizleri adeta ilmek ilmek işleyerek hayatımıza yön vermek için büyük emek harcayan annelerimiz, gönüllerimizde edindiği yer ve yüklendiği sorumluluklarla dünyadaki tüm güzellik ve değerlerin adeta temerküz ederek billurlaştığı müstesna payeye sahiptirler." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, annelerin ne denli kıymetli makamda bulunduğunun akıldan çıkarılmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Onları mutlu etmenin ve onlara hak ettikleri değeri vermenin, onlara layık birer evlat olmak için çaba göstermenin en büyük vazifelerimiz arasında olduğunu unutmamalıyız. Dünyaya gelişimize vesile olan ve bizleri biz yapan her güzelliğin ve kişiliğin ilk mimarı annelerimiz yalnızca yılda bir gün kutlanan Anneler Günü'nde değil, hayatımızın her anında, aklımızın ve gönül hanemizin bir köşesinde yer almalı, onlara daima minnettar olduğumuzu hatırlatmalı, hürmette kusur etmemeli, onları sınırsız sevgiyle kucaklamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle başta bu aziz vatan için evlatlarını feda eden ve acılarını yürekten paylaştığımız kahraman şehit ve gazilerimizin kıymetli anneleri olmak üzere yüreği evlat sevgisiyle dolu tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi dileklerimle kutluyor, hepsine ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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