Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, oyunu kullandı

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SAKARYA (AA) - Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.



Ailesiyle Atatürk Parkı'ndaki nikah salonunda kurulan 1096 numaralı sandıkta oyunu kullanan Babaoğlu, seçimlerin ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti.



Burada vatandaşlarla sohbet eden Babaoğlu, görevlilere kolaylıklar diledi.

Babaoğlu, Anneler Günü dolayısıyla kadınlara gül de verdi.



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