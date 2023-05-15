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Sakarya'nın ihracatı 4 ayda 1,7 milyar doları aştı

AA

Sakarya'nın ihracatı 4 ayda 1,7 milyar doları aştı

SAKARYA (AA) - Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, ocak-nisan döneminde 1 milyar 779 milyon 259 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren Sakarya, yılın ilk 4 ayında ülke ihracatına yüzde 2,5 katkı sağladı.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. sırada bulunan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, kimyevi maddeler ve mamulleri, iklimlendirme sanayi, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdürdü.

Kentten ocak-nisan döneminde 140 ülke ve 8 serbest bölgeye 1 milyar 779 milyon 259 bin dolar ihracat yapıldı. İhracat pastasında en büyük pay yüzde 88,6 ile otomotiv sektöründe gerçekleşti. Buna göre Sakarya, 4 ayda 1 milyar 577 milyon 160 bin dolar otomotiv ihracatına imza attı.

Sakarya'nın dış satımında demir ve demir dışı metaller sektörü de başı çekti. İkinci sırada bulunan sektörden 33 milyon 555 bin dolar dış satış gerçekleştirildi. Bu sektörü 28 milyon 102 bin dolarla makine ve aksamları, 26 milyon 34 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 23 milyon 668 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 17 milyon 197 bin dolarla çelik, 15 milyon 137 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörü izledi.

Yılın ilk 4 ayında söz konusu alanlarda ihracatını geçen senenin aynı dönemine göre artıran sektör, yüzde 34,7 ile makine ve aksamları oldu.

- İspanya'ya ihracat zirvede

Söz konusu dönemde kentten en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke, sırasıyla İspanya, Birleşik Krallık, Polonya, Fransa, Almanya, İtalya, İsrail, İsveç, Belçika ve Bulgaristan olarak kayıtlara geçti.

İspanya'ya 222 milyon 400 bin dolar dış satım yapılırken, bu ülkeler arasında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatı en fazla artan ülke yüzde 29,8 ile İtalya oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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