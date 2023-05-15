Sakarya Üniversitesinde Trafik ve Estetik Komisyonu kuruldu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) Trafik ve Estetik Komisyonu kurulduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük tarafından Sapanca Gölü manzaralı kampüsün güzelliğine katkı sağlamak ve öğrencilerin karmaşadan uzak, daha rahat eğitim almaları amacıyla komisyon kuruldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu'nun başkanlığında belirli aralıklarla toplanacak komisyon, SAÜ'nün yetki, görev ve sınırları içerisinde Esentepe yerleşkesinde trafiği rahatlatmayı, kampüsün estetiğini korumayı, yeni veya mevcut yapıların kampüsün doğal dengesine uygunluğunu denetlemeyi, yeşil kampüs ve peyzaj konularında estetik çözümler sunmayı amaçlıyor.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Esentepe yerleşkesini karbon ayak izinden arındırmak istediklerini kaydetti.

Çevreye ve doğaya faydalı her türlü projelerin içerisinde bulunarak yeşil kampüs ve sıfır atık gibi konularda önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Al, "Nihai hedefimiz, çevre kirliliğinin önüne geçmek. Üniversite olarak öğrencilerimize ve akademisyenlerimize değer veriyoruz ve bu anlayışı benimsiyoruz. Kampüste çevre ve trafik konularında iyileştirme yapmak için bu komisyonu kurduk." ifadelerini kullandı.



Al, kampüs içerisinde araç kullanım oranını önemli ölçüde düşürmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, yürüyüş ve bisiklet kullanımı gibi aktiviteleri teşvik edeceklerini bildirdi.



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