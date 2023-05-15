Sakarya'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ölü bulundu.

Dağdibi mevkisindeki boş arazide hareketsiz yatan birinin olduğunu fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi B.T. (20) olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi merkezine kaldırıldı.

Vekil imam olarak görev yaptığı öğrenilen B.T'nin vücudunda darp izlerine rastlayan ekipler, cinayet ihtimali üzerinde duruyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.