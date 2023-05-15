GÜNCELLEME - Sakarya'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ölü bulundu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde arazide cesedi bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin, tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Dağdibi mevkisinde arazide hareketsiz yatan birinin olduğunu fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi B.T. (20) olduğu tespit edildi.

Vekil imam olarak görev yaptığı öğrenilen B.T'nin vücudunda darp izlerine rastlayan ekipler, cinayet ihtimali üzerinde çalışma başlattı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesedi otopsi merkezine gönderilen B.T'nin, tabanca ile başından vurulduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, olaya ilişkin zanlı E.Ö’yü (17) gözaltına aldı.

B.T’nin, kiraladığı aracında yüksek meblağda masraf oluşturduğu gerekçesiyle E.Ö'den aracını yaptırmasını isteği, bu nedenle ikili arasında çıkan tartışmada zanlının tabancayla ateş ederek B.T'yi öldürdüğü belirtildi.

Cenaze, defnedilmek üzere Uşak'a gönderildi.













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