Sakarya'da traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

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SAKARYA (AA) - Ferizli ilçesinde üzerinden düştüğü traktörün altında kalan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.



Karadiken Mahallesi'nde dün babasıyla tarlaya giden Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Berat Emir A, hareket halindeki traktörden düşerek aracın altında kaldı.



Ağır yaralanan ve Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada bugün okula gelmeyen arkadaşlarının ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşayan 3-C sınıfı öğretmeni ve öğrencileri, Berat Emir'in boş kalan sırasına çiçek bıraktı.

Okul müdürü Sedat Çaylak, Berat Emir'in başarılı ve arkadaşları tarafından sevilen öğrenci olduğunu belirterek, "Trafik kazasında hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yaratmıştır. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.









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