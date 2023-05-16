Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, yarı final için sahaya çıkıyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig play-off birinci tur ikinci maçında yarın Mihalıççık ile karşılaşacak.

Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Eşleşmenin Eskişehir'de oynanan ilk maçını 41-24 kazanan ve seride 1-0 öne geçen Sakarya temsilcisi, yarınki mücadeleden de galibiyetle ayrılması halinde adını yarı finale yazdıracak.



Karşılaşma konuk ekibin galibiyetiyle tamamlanırsa serinin üçüncü ve son müsabakası 18 Mayıs'ta yine Sakarya'da oynanacak.



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