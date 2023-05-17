Bisiklet Fest kapsamındaki "Tour Of Sakarya"nın ilk etabı yapıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Bisiklet Fest kapsamındaki "Tour Of Sakarya" yarışlarının birinci etabı koşuldu.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlayan yarışlara, 13 ülke ve 14 takımdan 88 sporcu katıldı.

Zamana karşı yarışan ve 1 dakika arayla start alan sporcular, 4,1 kilometrelik güzergahta oluşturulan parkurda birbirine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışların sonunda birinci etapta Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'ndan Rus Aleksandr Bereznyak ilk sırada yer alırken, China Glory Bisiklet Takımı'ndan Fransız Lucas Andre-Jean De Rossi ikinci, Vino Sko Takımı'ndan Kazaksitanlı Daniil Marukhin üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından verildi.

Yüce, ödül töreninin ardından gazetecilere, şampiyonalara ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını söyledi.

Dünya çapında bir bisiklet yarışı pistini hayata geçirdiklerini belirten Yüce, "Dünyada nadir pistlerden birindeyiz. Bu klasmanda, bu kadar modern ve kapsamlı bir bisiklet pistinde Avrupa'da bir, dünyada iki numarayız. Dünyada bir numaralı olmamız için bir eksiğimiz var; veledrom (pist bisikleti yarışlarının yapıldığı tesis). Geldiğimiz günden beri veledromla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Veledromu da yapıp, dünyada bir numara pist olma unvanını Sakarya'mıza vermek istiyoruz." diye konuştu.

Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'nın Avrupa'da 5'inci, dünyada 6'ncı sırada olduğunu aktararak, "Bugün Tour Of Sakarya'da birinciliği Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sporcumuz aldı. Sporcumuzu ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bugün bizim için çok önemli. Yeni yarışmaların başlangıcını gerçekleştirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

İkinci etabı yarın yapılacak yarışlarda üçüncü etap 19 Mayıs'ta, dördüncü etap ise 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.





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