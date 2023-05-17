Sakarya'da yabancı üniversite öğrencileri Türk kültürünü tanıdı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da üniversite eğitimi kapsamında Türkçe öğrenen yabancı öğrencilere yönelik "Geleneksel Türk Kültürü Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (SUBÜ) okuyan uluslararası öğrencilerin Türk kültürünü yakından tanımalarını sağlamak amacıyla Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SADEM) düzenlenen etkinlikte, 73 firma stant açtı.

Yöresel kıyafetleriyle etkinliğe katılan uluslararası öğrenciler, Türk kültürüne özgü keçe, kına, seramik, tezhip, takı tasarım, deri işleme, filografi, çini, ebru, naht ve hat sanatıyla yapılmış eserleri görme imkanı buldu.

Sergi ve atölye çalışmalarının yapıldığı etkinlikte yöresel lezzetlerden de tadan öğrenciler, Abdal Topluluğu'nun şarkıları eşliğinde eğlendi.

- "Etkinlik şölen havasına dönüşüyor"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, üniversitelerinde 82 ülkeden 3 bin 600 uluslararası öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Bu öğrencilere Türkçe öğrettikten sonra çeşitli birimlerde eğitim öğretim almalarını sağladıklarını anlatan Sarıbıyık, "Öğrencilerimizi bir taraftan kendi kültürümüzle donatmak da istiyoruz çünkü ülkelerine geri döndüklerinde kültür elçimiz olsunlar istiyoruz." dedi.

Sarıbıyık, öğrencileri "bilgiyi beceriyle bütünleştiren üniversite" mottosuyla iş dünyasına gönderdiklerini dile getirerek, şunları anlattı:



"Bu arada iş dünyamızın kültürünü, işlerini de öğreniyorlar. Ülkelerine döndüklerinde bu sefer de ticaret elçimiz oluyorlar. Bunları önemsiyoruz. Onun için de geleneksel hale getirdiğimiz Türk Kültürü Tanıtım Günleri ile şehrimizin kültürüne katkı veren birçok STK'nin de dahil olduğu ülkemizin çok farklı bölgelerinden gelen insanlarla bu kültürü tanıtmaya çalışıyoruz. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerimizin de kendi yöresel kıyafetleriyle katılmalarıyla ve bizimle etkileşime geçmeleriyle etkinlik, şölen havasına dönüşüyor. Bunun şölen havasında olmasını da ayrıca kayda değer buluyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda Geleneksel Türk Kültürünü Tanıtım Günleri'ne devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çeşitli dans gösterileri ve ödüllü yarışmaların düzenleneceği etkinlik, yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.