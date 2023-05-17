Akyazı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Adapazarı istikametinde ilerleyen Kutay İ. idaresindeki 54 AAK 459 plakalı otomobil, Seyfeler Mahallesi Ada Caddesi'nde aynı yönde ilerleyen Ahmet K. yönetimindeki 54 AV 397 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ahmet K. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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