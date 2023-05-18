Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, yarı finale yükselen hentbol takımını kutladı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde adını yarı finale yazdıran Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yüce, Sakarya ekibinin Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya sezonu play-off çeyrek final rövanş maçında evinde ağırladığı rakibi Mihalıççık Spor Kulübü'nü 34-31 yendiği karşılaşmayı izledi.

Yüce, karşılaşma sonunda takım oyuncularını, antrenörleri ve yöneticileri tebrik etti.

Takımın çok önemli bir zaferin sevincini yaşattığını belirten Yüce, "Yarıştığı ilk sene de yarı finale yükselerek hem finale bir adım yaklaşan hem de bu sonuçla gelecek sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazanan takımımızı tebrik ediyorum. Sezon başından beri başarılı grafiğini bozmadan ilerleyen takımımız inşallah bu mücadelesini şampiyonluk kupasını Sakarya'ya getirerek taçlandıracak ve tüm Sakarya'ya yeni bir sevinç yaşatacaktır. Bizler inanıyor ve desteğimize sonuna kadar devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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