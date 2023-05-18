Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan kayıtlarda, Adapazarı ilçesindeki Çevre Yolu'nda emniyet şeridinden yola girmeye çalışan otomobille kamyonun çarpıştığı görülüyor.

Serdivan ilçesindeki kazanın görüntülerinde, Adapazarı-Sapanca yolundaki kavşakta panelvan ile otomobilin çarpışması yer alıyor.

Adapazarı ilçesindeki başka bir kazada ise Milli Egemenlik Caddesi üzerinde kırmızı ışık yanan istikametteki kaldırımdan yola çıkan motosiklete yeşil ışıkta geçen yolcu minibüsünün çarpması kayıtlara yansıyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.