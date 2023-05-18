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Sakarya'da alıkoyduğu genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanığın yargılandığı dava

AA

Sakarya'da alıkoyduğu genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanığın yargılandığı dava

SAKARYA (AA) - Sakarya'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüste alıkoyduğu genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından dinlenilen tanık Ü.U, söz konusu minibüsün babasını ait olduğunu ve kendisinin kullandığını söyledi.

İşleri olduğu zaman minibüsü sanığın kullandığını belirten Ü.U, "Olaydan önce de sanık başka minibüste çalışıyordu. Kaza yaptı, arabayı pert etti, yaralananlar olmuştu. Sabıkasının bu trafik kazasından olduğunu zannediyordum. Ben minibüsteki kameraları kapatmam. Sanığın kameraların fişini çektiğini bilmiyorum ve haberim yoktu. Şoförün minibüsteki kameraları kapatmaması gerekir." dedi.

Tanığın ifadesinin ardından esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 9 yıldan az olmamak kaydıyla "cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıldan 10 yıl 6 aya, "tehdit" suçundan da 9 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Söz alan müşteki avukatları, cumhuriyet savcısının mütalaasına katıldıklarını belirterek, sanığın üst hadden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Söz verilen sanık S.Y, suçlamaları kabul etmedi.

Tanık beyanı ve mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmeyen sanık avukatı, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre ve müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

- Süreç

Üniversite okuduğu İstanbul'dan 28 Kasım 2022'de Sakarya'ya gelen M.K. (21), gece saatlerinde evine gitmek için bindiği şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şoförünce alıkonulduğu ve cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Gözaltına alınan sürücü S.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın, "cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 9 yıldan az olmamak kaydıyla "cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıldan 10 yıl 6 aya, "tehdit" suçundan da 9 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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