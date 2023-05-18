SAÜ'den kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Sıfır Atık Belgesi aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Sıfır Atık Yönetimi" çerçevesinde alınan belgelerle SAÜ'nün, bu konudaki farkındalığı artırma ve projeyi daha üst basamaklara taşımayı hedeflediği belirtildi.



Açıklamada, atık miktarının azaltılması ve geri dönüşüm oranının artırılması amacıyla yapılan çalışmaların süreceği kaydedildi.

- ERC projeleri bilgilendirme etkinliği

Sakarya Üniversitesi Araştırma Dekanlığınca "ERC Projeleri Bilgilendirme Etkinliği" düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde Dekanlık tarafından ikincisi gerçekleştirilen etkinliğe, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Doğan, akademisyenler ve araştırmacılar katıldı.

"PRIME Youth Projesi" ile Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Advanced Grant hibesi almaya hak kazanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Kaya, tecrübelerini aktardı.

"Popülizm Çağında Yerlilik, İslamofobizm ve İslamizm: Avrupa'da Sosyo-Ekonomik ve Politik Olanın Kültürleştirilmesi ve Dinselleştirilmesi" projesiyle desteklenmeye hak kazanan Kaya, çalışmasının değerlendirilme süreçleri hakkında bilgi verdi.

Etkinlik, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.