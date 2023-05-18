Sakarya Valisi Kaldırım'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaldırım, mesajında, 19 Mayıs'ın millet ve vatan için bağımsızlık meşalesinin yakıldığı ve Milli Mücadele'nin başlangıcı olarak binlerce yıl hiç unutulmayacak büyük bir anlam ifade ettiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Samsun'da yakılan kıvılcımın yurdun her köşesini sararak büyüyen bağımsızlık ve kurtuluş meşalesinin birlik, beraberlik, cesaret, azim, kararlılık ve inançla yüklü bir milletin uyanışına, şahlanışına vesile olduğunu anlatan Kaldırım, mücadeleler sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsız kuruluşuyla taçlandırıldığını aktardı.

Kaldırım, Atatürk'ün toplumları ayakta tutan en büyük gücün gençlik olduğunu her daim vurguladığına değinerek, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'mızı zafere ulaştıran bu üstün irade, inanç ve kararlılığı en iyi şekilde idrak ettiklerine şahit olduğumuz gençlerimizin, dün olduğu gibi bugün de ecdadımızın bize yadigarı olan bu aziz vatanı, her koşulda en iyi şekilde koruyup muhafaza edeceklerini ve bu uğurda gerektiğinde canlarını feda etmekten imtina etmeyeceklerini biliyor ve geleceğe daima umutla bakıyoruz. Ayrıca tarih boyunca toplumumuzu ayakta tutan en büyük gücümüz olan gençlerimizi kendine güvenen, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, vatan ve bayrak sevdalısı, çalışkan ve üretken insanlar olarak yetiştirmenin en önemli görevimiz olduğuna inanıyoruz."





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