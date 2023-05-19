19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Bartın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Serdivan Spor Salonu'nda devam etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu, "Sakarya" türküsü işaret diliyle seslendirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisinden sonra sportif ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

Programa, Vali Vekili Ersin Emiroğlu, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Tarık Demir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, antrenörler, gaziler ve kent sakinleri katıldı.

- Kocaeli

Kocaeli'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer'in, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı programda, liselerarası resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi.

Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Hatırlıyor ve Hatırlatıyoruz" isimli gösterinin sahnelenmesinin ardından program sona erdi.

Programa, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler katıldı.

Gebze Belediyesi Kültür Müdürlüğü Hizmet Binası Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Gebze Kapalı Spor Salonu'nda öğrencilerin gösterileriyle devam etti.

Programda, şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu ve sportif etkinlikler gerçekleştirildi.

Törene, Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, diğer protokol üyeleri sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, antrenörler ve ilçe sakinleri katıldı.

- Bolu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bolu'da tören ve kortej yürüyüşü düzenlendi.

Kent Meydanı'nda bulunan Anıtpark'ta başlayan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra kutlama programının yapılacağı Karaçayır Spor Salonu'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşe motosikletli jandarma timleri ile atlı birlikler liderlik etti. Yürüyüş esnasında bir at, asfaltta kayarak düştü. Binicisi tarafından kaldırılan at yürüyüşe kortejin kenarında devam etti.

Karaçayır Spor Salonu'nda düzenlenen programında, halk oyunları gösterileri yapıldı.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor branşlarında mücadele eden sporcular gösteri sundu.

Programa, Vali Erkan Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Merdin Kışkan, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, daire amirleri, sporcular ve kent sakinleri katıldı. ​​​​​​

- Zonguldak

Zonguldak Valiliği binası önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra Vali Mustafa Tutulmaz, makamında milli sporcular ile heyetleri kabul etti.

Fener Sporcu Fabrikası'nda açılan stantları gezen protokol üyeleri, spor salonundaki törene katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ı büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Gençliğe hitabenin okunmasının ardından etkinlikler kapsamında şiirler seslendirildi, halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi.

Törene, vali yardımcıları Yıldırım Uçar, Mehmet Türk ve Turgut Subaşı, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile diğer protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı.

- Bartın

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Ömertepesi Spor Salonu'nda devam etti.

Bartın yöresel halk oyunları ile sportif gösterilerin yapıldığı programda, Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

- Karabük

Karabük'te kutlamalar kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Kent Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı seslendirildi.

Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki etkinlikler kapsamında bayrak ve flama geçişi yapıldı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Güven, törende, 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesiyle birlik ve bütünlüğün sağlandığını ve çarenin ancak millette olduğunun tescillendiğini söyledi.

Atatürk'ün gençliğe hitabesinin de okuduğu etkinlikte, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi, jimnastik, tekvando, trambolin ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Törene, Vali Vekili Muhittin Gürel, İl Jandarma Komutan Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, diğer protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. ​​​​​​​

- Düzce

Düzce'de Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları ve sportif gösteriler düzenlendi.

Törene, Vali Cevdet Atay, diğer ilgililer ve kent sakinleri katıldı.

Akçakoca ilçesinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, Atatürk AnıtıIna Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü çelengi bırakıldı.

Daha sonra kapalı spor salonunda halk oyunları ve spor gösterileri düzenlendi.

Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve çeşitli hediyeler verdi.





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